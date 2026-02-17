Игорь Корнеев критически оценил ситуацию с нападающими «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, какую позицию нужно укрепить на трансферном рынке московскому «Спартаку».

«Спартаку» нужен центральный нападающий. По сути в команде один Угальде. Гарсия — какой он нападающий? На Заболотного почти не рассчитывают в команде», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам осенней части сезона «Спартак» занимает в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги шестое место, набрав 29 очков в 18 матчах. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

В осенней части сезона-2025/2026 среди нападающих «Спартака» костариканец Манфред Угальде забил шесть голов в 21 матче во всех турнирах, тринидадец Ливай Гарсия — шесть голов в 18 матчах, Антон Заболотный — ни одного гола в 14 матчах.

Видео: На стадионе «Спартака» открыли табличку в честь Симоняна