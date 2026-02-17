«Краснодар» объявил о трансфере Вахании из «Ростова»

Защитник «Ростова» Илья Вахания подписал контракт с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный сайт «быков». Стороны полностью согласовали и оформили трансфер. Контракт вступит в силу 16 июня 2026 года. Остаток текущего сезона Вахания доиграет в «Ростове».

Фото: ФК Краснодар

В первой половине текущего сезона 25-летний футболист принял участие во всех 18 матчах жёлто-синих в Мир Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Ещё один мяч Вахания забил в Фонбет Кубке России, где провёл четыре игры.

Вахания является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». В «Ростов» он перешёл из второй команды сине-бело-голубых перед стартом сезона-2022/2023. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в € 3 млн.