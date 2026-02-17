Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» объявил о трансфере Вахании из «Ростова»

«Краснодар» объявил о трансфере Вахании из «Ростова»
Комментарии

Защитник «Ростова» Илья Вахания подписал контракт с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный сайт «быков». Стороны полностью согласовали и оформили трансфер. Контракт вступит в силу 16 июня 2026 года. Остаток текущего сезона Вахания доиграет в «Ростове».

Фото: ФК Краснодар

В первой половине текущего сезона 25-летний футболист принял участие во всех 18 матчах жёлто-синих в Мир Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Ещё один мяч Вахания забил в Фонбет Кубке России, где провёл четыре игры.

Вахания является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». В «Ростов» он перешёл из второй команды сине-бело-голубых перед стартом сезона-2022/2023. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в € 3 млн.

Материалы по теме
Варианты Хлусевича после «Спартака», «Локо» не смог взять Олейникова. Трансферы РПЛ. LIVE
Live
Варианты Хлусевича после «Спартака», «Локо» не смог взять Олейникова. Трансферы РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android