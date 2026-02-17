Владелец «Олимпиакоса» пообещал игрокам € 1 млн за победы в последних матчах

Владелец «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис объявил о бонусе в размере € 1 млн для своих игроков, если команда выиграет последние пять матчей чемпионата. Спортивный журналист Константинос Лианос в соцсети Х сообщил, что Маринакис также пообещал самый большой бонус в истории греческого футбола, если «Олимпиакос» обыграет «Байер» в стыковом матче Лиге чемпионов УЕФА.

После 21 тура греческой Суперлиги «Олимпиакос» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 47 очками, отставая на два очка от лидирующего АЕКа. Команда находится в борьбе за чемпионский титул.

Завтра, 18 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов с «Байером».