Владелец «Олимпиакоса» пообещал игрокам € 1 млн за победы в последних матчах
Владелец «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис объявил о бонусе в размере € 1 млн для своих игроков, если команда выиграет последние пять матчей чемпионата. Спортивный журналист Константинос Лианос в соцсети Х сообщил, что Маринакис также пообещал самый большой бонус в истории греческого футбола, если «Олимпиакос» обыграет «Байер» в стыковом матче Лиге чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 21 тура греческой Суперлиги «Олимпиакос» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 47 очками, отставая на два очка от лидирующего АЕКа. Команда находится в борьбе за чемпионский титул.
Завтра, 18 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов с «Байером».
