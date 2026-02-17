Шнякин — о переходе Рейса в ЦСКА: армейцы практически выкрутили руки «Спортингу»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал переход опытного защитника Матеуса Рейса из «Спортинга» в ЦСКА. Футболист подписал контракт до июня 2029 с опцией продления ещё на один сезон.

«Очень важная штука, мы это ещё не обсуждали. Говорили, что добавился опытный игрок в молодую команду… Оказывается, [в ЦСКА] давно за ним следили. Ждали момент, когда можно будет хитро и красиво сработать на рынке. Не буду всех деталей рассказывать, но ЦСКА здорово сработал. Практически выкрутил руки «Спортингу» в каком-то смысле», — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Ранее портал Record сообщал, что зарплата 30-летнего защитника в ЦСКА составит € 3,5 млн за сезон.