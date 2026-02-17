Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти — о матче с «Галатасараем»: обязан брать на себя полную ответственность

Спаллетти — о матче с «Галатасараем»: обязан брать на себя полную ответственность
Комментарии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями перед стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с турецким «Галатасараем». Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня восхитительные ожидания от этого матча. Стоит только посмотреть на поле, и возникает чувство, будто ты находишься под открытым солнцем, а не под прожекторами. Проблема в том, что когда свет настолько ярок, он не оставляет места для тени: ты не можешь спрятаться, поэтому обязан брать на себя полную ответственность. Любое сомнение, любую неуверенность соперники используют против тебя», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Галатасарай» — «Ювентус». Хватит со Спаллетти качелей
«Галатасарай» — «Ювентус». Хватит со Спаллетти качелей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android