Спаллетти — о матче с «Галатасараем»: обязан брать на себя полную ответственность

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями перед стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с турецким «Галатасараем». Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

«У меня восхитительные ожидания от этого матча. Стоит только посмотреть на поле, и возникает чувство, будто ты находишься под открытым солнцем, а не под прожекторами. Проблема в том, что когда свет настолько ярок, он не оставляет места для тени: ты не можешь спрятаться, поэтому обязан брать на себя полную ответственность. Любое сомнение, любую неуверенность соперники используют против тебя», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.