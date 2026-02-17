Роналдо: мечтал играть с Байрамяном в одной команде, Хорик — легенда Армении!

Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос о шутках в команде из-за громкого имени.
— А вообще не надоели шутки и внимание из-за имени?
— Роналдо был хорошим игроком и человеком, это пример для многих. Меня это не обижает, я от этого не устаю.
— Часто смешно шутят? Например, когда ты пришёл в команду, Хорен Байрамян сказал, что его мечта сбылась — он теперь играет вместе с Роналдо.
— Ха-ха. Это хорошая шутка. Хорик — хороший человек, смешно шутит.
— Я надеялся, ты ответишь, что тоже мечтал с ним играть.
— Конечно, 100% (смеётся)! Хорик — легенда Армении, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.
34-летний полузащитник сборной Армении Хорен Байрамян с перерывами на аренды выступает за «Ростов» с января 2010 года.
