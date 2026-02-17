Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-хавбек «Рубина», «Ростова» и «Уфы» подписал контракт с ульяновской «Волгой»

Экс-хавбек «Рубина», «Ростова» и «Уфы» подписал контракт с ульяновской «Волгой»


Ульяновская «Волга» объявила о подписании контракта с полузащитником Александром Саплиновым. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Экс-полузащитник «Ротора», «Уфы», «Сокола», «Балтики», «Рубина», «Ростова» на правах свободного агента подписал с нашим клубом контракт до конца сезона. Добро пожаловать в Ульяновск, Александр!» — сообщается на официальном сайте клуба Лиги Pari.

В осенней части Лиги Pari Саплинов выступал в составе костромского «Спартака», где отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами в 18 матчах. В Мир РПЛ он провёл суммарно 44 встречи.

После 21 тура Первой лиги ульяновский клуб расположился на 14-й строчке турнирной таблицы с 22 очками.


