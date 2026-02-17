Фрагменты беспилотника обнаружили рядом со стадионом академии «Краснодара»

Пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила, что в районе стадиона академии «Краснодара» были обнаружены фрагменты беспилотника. В ночь на 17 февраля средствами ПВО ВС РФ был уничтожен и перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа, 18 из них — над территорией Краснодарского края.

«В Краснодаре фрагменты беспилотника обнаружили в районе стадиона академии ФК «Краснодар». Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Выставлено оцепление, на месте работают оперативные и специальные службы», — сказано в сообщении пресс-службы оперативного штаба Краснодарского края.