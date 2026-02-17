Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрагменты беспилотника обнаружили рядом со стадионом академии «Краснодара»

Фрагменты беспилотника обнаружили рядом со стадионом академии «Краснодара»
Комментарии

Пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила, что в районе стадиона академии «Краснодара» были обнаружены фрагменты беспилотника. В ночь на 17 февраля средствами ПВО ВС РФ был уничтожен и перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа, 18 из них — над территорией Краснодарского края.

«В Краснодаре фрагменты беспилотника обнаружили в районе стадиона академии ФК «Краснодар». Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Выставлено оцепление, на месте работают оперативные и специальные службы», — сказано в сообщении пресс-службы оперативного штаба Краснодарского края.

Материалы по теме
ЦСКА отпустил игрока, «Краснодар» подписал контракт с защитником. Трансферы и слухи дня
ЦСКА отпустил игрока, «Краснодар» подписал контракт с защитником. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android