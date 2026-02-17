Нападающий «Ростова» Роналдо объяснил, почему живёт в России вместе с мамой

Нападающий «Ростова» Роналдо рассказал, почему продолжает жить вместе с мамой.

— Чем занималась мама?

— Я жил с ней, а она работала на трёх работах, чтобы нас обеспечить.

— В Россию ты приехал жить вместе с ней. Почему?

— Мама — моя жизнь, я не могу жить без неё. Сейчас мы тоже вместе. Так было всегда, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

25-летний бразильский правый вингер Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за жёлто-синих во всех турнирах, два забитых гола и два результативных паса.

