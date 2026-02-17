Скидки
Футбол

Маккенни: матч с «Галатасараем» очень важен для нас, и мы хотим победить

Полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни поделился ожиданиями перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с турецким «Галатасараем». Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
«Это очень важный матч для нас, и мы хотим выигрывать каждую игру, потому что мы — «Ювентус». Я играл здесь много лет назад, так что отлично знаю атмосферу и болельщиков. Но это не создаёт для нас никакого давления. Это новый опыт, и мы хотим победить», — приводит слова Маккенни официальный сайт УЕФА.

Второй стыковой матч Лиги чемпионов между клубами «Ювентус» и «Галатасарай» состоится 25 февраля в Турине.

Спаллетти — о матче с «Галатасараем»: обязан брать на себя полную ответственность
