Маккенни: матч с «Галатасараем» очень важен для нас, и мы хотим победить

Полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни поделился ожиданиями перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с турецким «Галатасараем». Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

«Это очень важный матч для нас, и мы хотим выигрывать каждую игру, потому что мы — «Ювентус». Я играл здесь много лет назад, так что отлично знаю атмосферу и болельщиков. Но это не создаёт для нас никакого давления. Это новый опыт, и мы хотим победить», — приводит слова Маккенни официальный сайт УЕФА.

Второй стыковой матч Лиги чемпионов между клубами «Ювентус» и «Галатасарай» состоится 25 февраля в Турине.