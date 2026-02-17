Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Определены сроки возвращения Джуда Беллингема на поле

Определены сроки возвращения Джуда Беллингема на поле
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем восстановится после травмы задней поверхности бедра за шесть-семь недель. Повреждение оказалось серьёзнее, чем оценивалось изначально. Об этом сообщает The Athletic. Футболист получил травму 1 февраля в матче с «Райо Вальекано», когда был вынужден покинуть поле на 10-й минуте встречи.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'     1:1 де Фрутос – 49'     2:1 Мбаппе – 90+10'    
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'

Хавбек перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл за «сливочных» 28 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Соглашение англичанина с мадридцами рассчитано до июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 160 млн.

