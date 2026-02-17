Определены сроки возвращения Джуда Беллингема на поле
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем восстановится после травмы задней поверхности бедра за шесть-семь недель. Повреждение оказалось серьёзнее, чем оценивалось изначально. Об этом сообщает The Athletic. Футболист получил травму 1 февраля в матче с «Райо Вальекано», когда был вынужден покинуть поле на 10-й минуте встречи.
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15' 1:1 де Фрутос – 49' 2:1 Мбаппе – 90+10'
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'
Хавбек перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл за «сливочных» 28 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Соглашение англичанина с мадридцами рассчитано до июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 160 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
11:17
-
11:02
-
11:00
-
10:54
-
10:40
-
10:37
-
10:32
-
10:29
-
10:26
-
10:17
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:15
-
09:15
-
09:02
-
09:00
-
08:59
-
08:48
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:13
-
08:00
-
07:30
-
06:25
-
06:18
-
05:55
-
05:49