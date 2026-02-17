Скидки
Генич раскрыл, как давно ЦСКА хотел подписать Данилу Козлова

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о переходе полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА. По словам Генича, армейцы хотели приобрести футболиста ещё несколько лет назад.

«ЦСКА давно вёл. И, как выяснилось, ЦСКА хотел подписать его при Федотове. Тогда не срослось. Очень хотели подписать при Николиче. И не срослось. Опередил «Краснодар». И, как ты знаешь (Генич обращается к Шнякину. — Прим. «Чемпионата»), «Краснодар» взял, только чтоб не достался кому-то другому.

«Зениту» в первую очередь. Хотя насколько я слышал, не все в «Краснодаре» поддерживали инициативу приглашения Козлова», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
