Франк Артига сформулировал цели «Рубина» в этом сезоне и долгосрочной перспективе

Главный тренер «Рубина» Франк Артига сформулировал цели казанской команды в этом сезоне и долгосрочной перспективе.

«Главная весенняя цель команды — улучшить свою игру, перейти к стилю, который приблизит нас к командам из первой шестёрки, чтобы в ближайшем будущем, в следующем сезоне или через два года, мы могли стремиться попасть в топ-5 или топ-3. Я понимаю, что для достижения этих позиций мы должны сосредоточиться не только на защите, но и на атакующем потенциале — как у ЦСКА, «Краснодара», «Зенита», «Спартака». Поэтому мы работаем над этим. Постараемся выиграть весной как можно больше игр и как минимум сохранить нынешнее место в таблице. Но главное сейчас — расти как команда, клуб и заложить фундамент для будущего», — сказал Артига в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.