Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Это была случайность». Эчеверри — о фоле на Жюле Кунде в матче «Жирона» — «Барселона»

Комментарии

В матче между «Барселоной» и «Жироной» произошёл инцидент, о котором рассказал 20-летний атакующий полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри. Он признал, что судья допустил серьёзную ошибку, не зафиксировав фол на защитнике каталонцев Жюле Кунде.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет

«Да-да, я наступил на Кунде… но я бежал на полной скорости, и это была просто случайность. Да, [если бы судья зафиксировал нарушение, я бы понял это] но, к счастью, они позволили нам одержать победу», — приводит слова аргентинца аккаунт каталонского клуба в соцсетях.

Этот момент стал ключевым в игре, так как «Жирона» смогла переломить ход матча после того, как «Барселона» вышла вперёд на 59-й минуте благодаря голу защитника Пау Кубарси.

Всего через две минуты «Жирона» сравняла счёт, а на 86-й минуте полузащитник Фран Бельтран забил победный гол, завершив матч со счётом 2:1. Однако за несколько секунд до этого Эчеверри наступил на ногу Кунде, и этот момент остался незамеченным арбитром.

