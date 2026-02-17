Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» почтил память Игоря Гамулы

«Ростов» почтил память Игоря Гамулы
Комментарии

Пресс-служба «Ростова» почтила память бывшего тренера и селекционера клуба Игоря Гамулы. Сегодня, 17 февраля, специалисту исполнилось бы 66 лет. Гамула ушёл из жизни в декабре 2021 года.

«17 февраля – день рождения Игоря Васильевича Гамулы — бывшего футболиста, тренера и селекционера нашего клуба. Его жизнь была тесно связана с Ростовом-на-Дону. В декабре 2021 года Игоря Васильевича не стало. Светлая память», — написала пресс-служба клуба.

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера. Позже он начал медийную карьеру и вёл канал на YouTube.

Материалы по теме
Эксклюзив
Нападающий «Ростова» Роналдо объяснил, почему живёт в России вместе с мамой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android