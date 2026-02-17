Скидки
Евгений Марков — о Дуране в «Зените»: важно понимать, не бросит ли он якорь в Петербурге

Евгений Марков — о Дуране в «Зените»: важно понимать, не бросит ли он якорь в Петербурге
Комментарии

Нападающий «Урала» Евгений Марков высказался о форварде санкт-петербургского «Зенита» Джоне Дуране. За сине-бело-голубых колумбиец будет играть до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее Дуран выступал за «Астон Виллу», «Фенербахче» и «Аль-Наср».

— Переход Дурана в «Зенит» — топ-сделка для клуба?
— Если бы он переходил из Англии в «Зенит», это другое дело. В 22 года человек поиграл там, где есть деньги. Это немного смущает. Когда Дуран играл за «Астон Виллу», было видно, что это очень серьёзный футболист. Он тяжёлый нападающий, чем-то похож на Кордобу, у него сумасшедшие физические данные. Конечно, Дуран поможет «Зениту».

Но важно понимать, не бросит ли он якорь в Санкт-Петербурге. Он уже поиграл в Турции, Саудовской Аравии. Не приехал ли он просто зарабатывать деньги? Если Дуран здесь для того, чтобы играть в футбол, тогда это огромное подспорье для «Зенита», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

