Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Ростова» Гончаров: с «Краснодаром» по Вахании договорились очень быстро

Гендиректор «Ростова» Гончаров: с «Краснодаром» по Вахании договорились очень быстро
Комментарии

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что клубы быстро достигли соглашения о трансфере защитника Ильи Вахании в «Краснодар». «Ростов» официально объявил, что 25-летний футболист по окончании текущего сезона перейдёт в «Краснодар». Вахания продолжит выступать за «Ростов» до завершения сезона. Контракт с новым клубом вступит в силу 16 июня 2026 года.

— Мы удовлетворены ходом переговоров по Илье. Хочу сказать ему огромное спасибо за тот вклад, который он внёс в развитие футбольного клуба «Ростов» и будет ещё приносить до лета 2026 года. С «Краснодаром» договорились достаточно быстро.

— Быстро ли пришли к соглашению по пункту, по которому Илья до лета будет играть за «Ростов»?
— Это было одним из наших условий, «Краснодар» пошёл нам навстречу (по этому пункту) и ещё по ряду условий, — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

Илья Вахания выступает за «Ростов» с 2023 года. За это время он провёл 97 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сделав семь результативных передач.

Материалы по теме
«Заслужил». Андрей Аршавин — о трансфере Вахании из «Ростова» в «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android