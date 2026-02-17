Гендиректор «Ростова» Гончаров: с «Краснодаром» по Вахании договорились очень быстро

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что клубы быстро достигли соглашения о трансфере защитника Ильи Вахании в «Краснодар». «Ростов» официально объявил, что 25-летний футболист по окончании текущего сезона перейдёт в «Краснодар». Вахания продолжит выступать за «Ростов» до завершения сезона. Контракт с новым клубом вступит в силу 16 июня 2026 года.

— Мы удовлетворены ходом переговоров по Илье. Хочу сказать ему огромное спасибо за тот вклад, который он внёс в развитие футбольного клуба «Ростов» и будет ещё приносить до лета 2026 года. С «Краснодаром» договорились достаточно быстро.

— Быстро ли пришли к соглашению по пункту, по которому Илья до лета будет играть за «Ростов»?

— Это было одним из наших условий, «Краснодар» пошёл нам навстречу (по этому пункту) и ещё по ряду условий, — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

Илья Вахания выступает за «Ростов» с 2023 года. За это время он провёл 97 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сделав семь результативных передач.