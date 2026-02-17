Скидки
Игрок «Ростова» Роналдо: мой брат погиб молодым. В плохих компаниях можешь плохо закончить

Комментарии

Нападающий «Ростова» Роналдо рассказал о гибели своего брата в Бразилии.

— Ты как-то сказал, что твоего брата больше нет. Что с ним случилось?
— Он погиб, когда был молодым.

— Твои слова: «У меня было два пути: либо попасть в плохую компанию, либо идти своей дорогой». Что делают плохие компании?
— Если ты выбираешь этот путь, с теми людьми — ты можешь плохо закончить, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

25-летний бразильский правый вингер Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за жёлто-синих во всех турнирах, два забитых гола и два результативных паса.

