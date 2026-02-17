Руководство «Локомотива» поставило перед командой задачу стать чемпионами РПЛ

Руководство московского «Локомотива» поставило перед футболистами команды и тренерским штабом Михаила Галактионова задачу стать чемпионами России по итогам текущего сезона. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против», источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Отмечается, что задача была поставлена по итогам собрания членов руководства с участием Бориса Ротенберга и Юрия Нагорных. На зимний перерыв «Локомотив» ушёл, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Железнодорожники отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит».