Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Руководство «Локомотива» поставило перед командой задачу стать чемпионами РПЛ

Руководство «Локомотива» поставило перед командой задачу стать чемпионами РПЛ
Комментарии

Руководство московского «Локомотива» поставило перед футболистами команды и тренерским штабом Михаила Галактионова задачу стать чемпионами России по итогам текущего сезона. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против», источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Отмечается, что задача была поставлена по итогам собрания членов руководства с участием Бориса Ротенберга и Юрия Нагорных. На зимний перерыв «Локомотив» ушёл, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Железнодорожники отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит».

Гурцкая рассказал о трудностях «Локомотива» с продлением контрактов ключевых игроков
