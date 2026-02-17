Главный тренер «Пахтакора» ответил, реально ли пригласить футболиста из РПЛ в Узбекистан

Главный тренер «Пахтакора» Камолиддин Таджиев ответил, реально ли пригласить футболиста из Мир Российской Премьер-Лиги в чемпионат Узбекистана. Он отметил большой разрыв по финансам между российской и узбекистанской лигами.

— Футболиста из России в чемпионат Узбекистана сегодня возможно пригласить?

— По финансам разница большая, конечно. У нас суммы другие, но приглашать уже можем. Есть такие команды, — сказал Камолиддин Таджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.