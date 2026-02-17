Скидки
Шнякин связал переход Данилы Козлова в ЦСКА с возможной продажей Матвея Кисляка

Шнякин связал переход Данилы Козлова в ЦСКА с возможной продажей Матвея Кисляка
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин предположил, что ЦСКА приобрёл полузащитника Данилу Козлова из «Краснодара» из-за повышенного интереса от других клубов к хавбеку Матвею Кисляку.

«ЦСКА сейчас живёт в таком мире, где спрос на Кисляка очень большой. У них по-прежнему есть предложения по Кисляку. В том числе из очень-очень дальних стран за очень большие деньги. И надо быть к этому готовым. Если вдруг соблазнится руководство или вдруг что произойдёт с Кисляком…

Мы в прошлом выпуске говорили, что точно не отдадут, но вот теперь я разузнал — ситуации могут быть разные. И Козлов в некоем этом мире, если что, может вместо Кисляка или Облякова выйти. И, конечно, Козлов здесь для ЦСКА ещё более подходящий игрок, чем для «Краснодара», — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
