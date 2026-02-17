Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Роналдо: поражение Бразилии от Германии 1:7 помню, будто сам тогда играл

Игрок «Ростова» Роналдо: поражение Бразилии от Германии 1:7 помню, будто сам тогда играл
Комментарии

Нападающий «Ростова» Роналдо высказался о результатах сборной Бразилии по футболу в последние десятилетия.

— Ты посещал матчи чемпионата мира в 2014 году?
— Нет, у меня не было денег (улыбается), но, конечно, очень хотелось. Смотрел по телевизору.

— Помнишь день, когда Бразилия проиграла Германии 1:7? Или об этом лучше не напоминать бразильцам?
— Ха-ха. Я помню тот день, как будто сам в том матче играл. Это катастрофа! Очень грустно.

— Последний трофей сборной Бразилии — семь лет назад. Что произошло с командой?
— Всегда тренер виноват (смеётся). Понятно, что в сборной хорошие игроки, но, может, не нашли тренера, который принесёт результат, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
«Это имя мне дал родной брат. Он погиб молодым». Жизнь ростовского Роналдо в России
Эксклюзив
«Это имя мне дал родной брат. Он погиб молодым». Жизнь ростовского Роналдо в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android