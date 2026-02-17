Игрок «Ростова» Роналдо: поражение Бразилии от Германии 1:7 помню, будто сам тогда играл

Нападающий «Ростова» Роналдо высказался о результатах сборной Бразилии по футболу в последние десятилетия.

— Ты посещал матчи чемпионата мира в 2014 году?

— Нет, у меня не было денег (улыбается), но, конечно, очень хотелось. Смотрел по телевизору.

— Помнишь день, когда Бразилия проиграла Германии 1:7? Или об этом лучше не напоминать бразильцам?

— Ха-ха. Я помню тот день, как будто сам в том матче играл. Это катастрофа! Очень грустно.

— Последний трофей сборной Бразилии — семь лет назад. Что произошло с командой?

— Всегда тренер виноват (смеётся). Понятно, что в сборной хорошие игроки, но, может, не нашли тренера, который принесёт результат, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.