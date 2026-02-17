Тренер «Галатасарая» Бурук высказался о предстоящем матче ЛЧ с «Ювентусом»

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук поделился ожиданиями перед стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом». Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

«В начале сезона мы ставили перед собой задачу финишировать в первой восьмёрке и сразу попасть в 1/8 финала. Нам это не удалось, но попасть в топ-24 и получить шанс через стыковые матчи — важная возможность на пути к достижению нашей цели. Первый матч дома. Знаем, что у наших соперников высококлассные игроки и хороший тренер. У них были матчи, в которых они играли хорошо, но не смогли победить. В последнее время им не везло. Тем не менее нас ждёт очень трудный матч.

Мы хотим увидеть ту же атмосферу, которую мы привыкли видеть в прошлом на нашем стадионе, и одержать домашнюю победу, чтобы получить преимущество перед ответным матчем. Мы знаем, что исход этого противостояния не решится в одной игре. Это двухматчевая встреча, и мы должны эффективно использовать наш состав.

Мы знаем сильные стороны нашего соперника. На таком уровне умение хорошо обороняться иногда приносит победу. Если мы будем действовать компактно, атакуя и обороняясь всей командой, у нас будет шанс одержать важную победу. Сейчас мы находимся в своей лучшей физической и ментальной форме за всё время выступления в Европе, а наш состав близок к оптимальному. Игроки возвращаются после травм, поэтому мы стремимся стать командой, которая и начинает, и заканчивает матч на высоком уровне», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

Второй стыковой матч Лиги чемпионов между клубами «Ювентус» и «Галатасарай» состоится 25 февраля в Турине.