Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Галатасарая» Бурук высказался о предстоящем матче ЛЧ с «Ювентусом»

Тренер «Галатасарая» Бурук высказался о предстоящем матче ЛЧ с «Ювентусом»
Комментарии

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук поделился ожиданиями перед стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом». Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В начале сезона мы ставили перед собой задачу финишировать в первой восьмёрке и сразу попасть в 1/8 финала. Нам это не удалось, но попасть в топ-24 и получить шанс через стыковые матчи — важная возможность на пути к достижению нашей цели. Первый матч дома. Знаем, что у наших соперников высококлассные игроки и хороший тренер. У них были матчи, в которых они играли хорошо, но не смогли победить. В последнее время им не везло. Тем не менее нас ждёт очень трудный матч.

Мы хотим увидеть ту же атмосферу, которую мы привыкли видеть в прошлом на нашем стадионе, и одержать домашнюю победу, чтобы получить преимущество перед ответным матчем. Мы знаем, что исход этого противостояния не решится в одной игре. Это двухматчевая встреча, и мы должны эффективно использовать наш состав.

Мы знаем сильные стороны нашего соперника. На таком уровне умение хорошо обороняться иногда приносит победу. Если мы будем действовать компактно, атакуя и обороняясь всей командой, у нас будет шанс одержать важную победу. Сейчас мы находимся в своей лучшей физической и ментальной форме за всё время выступления в Европе, а наш состав близок к оптимальному. Игроки возвращаются после травм, поэтому мы стремимся стать командой, которая и начинает, и заканчивает матч на высоком уровне», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

Второй стыковой матч Лиги чемпионов между клубами «Ювентус» и «Галатасарай» состоится 25 февраля в Турине.

Материалы по теме
Спаллетти — о матче с «Галатасараем»: обязан брать на себя полную ответственность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android