Черчесов: Рассказов должен радоваться, что Ревазов не получил серьёзных травм
Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал инцидент, произошедший в товарищеском матче между самарскими «Крыльями Советов» и «КАМАЗом», который состоялся 9 февраля в Турции.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Давыдов – 29'
Удаления: Ороз – 34', Витюгов – 45', Рассказов – 45+2' / – 45+1'
В этом матче защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов ударил футболиста «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова головой в лицо, что привело к потасовке с участием игроков и персонала обеих команд. В результате инцидента Рассказов был удалён с поля, а матч был досрочно завершён после первого тайма.
«По‑моему, это самое страшное, что может быть, от удара головой сразу кости ломаются. Хорошо, что так пошло. [Рассказов] должен радоваться, что ничего страшного не случилось», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
