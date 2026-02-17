Черчесов: Рассказов должен радоваться, что Ревазов не получил серьёзных травм

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал инцидент, произошедший в товарищеском матче между самарскими «Крыльями Советов» и «КАМАЗом», который состоялся 9 февраля в Турции.

В этом матче защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов ударил футболиста «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова головой в лицо, что привело к потасовке с участием игроков и персонала обеих команд. В результате инцидента Рассказов был удалён с поля, а матч был досрочно завершён после первого тайма.

«По‑моему, это самое страшное, что может быть, от удара головой сразу кости ломаются. Хорошо, что так пошло. [Рассказов] должен радоваться, что ничего страшного не случилось», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».