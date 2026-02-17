Александр Сильянов допустил, что проведёт всю карьеру в «Локомотиве»

Крайний защитник «Локомотива» Александр Сильянов допустил, что проведёт всю карьеру в московском клубе. С 2022 по 2023 год Сильянов выступал за «Ростов» на правах аренды.

— Тебе исполнилось 25 лет. Какой видишь свою карьеру дальше?

— После того как у меня всё было хорошо в «Локомотиве», а на следующий день я уехал в «Ростов», уже ничего не загадываю. Случиться может всё что угодно.

— Как будто уже идеальный возраст, чтобы ехать на повышение?

— Такой цели нет. Не гонюсь за тем, чтобы уехать. Для меня идеально было бы продолжить стабильно играть за «Локомотив» и показывать хорошую игру.

— Допускаешь, что всю карьеру проведёшь в «Локомотиве»?

— Да. Всё возможно. Но говорить, что всю жизнь хотел бы провести в «Локомотиве», не буду. Если мне завтра придёт предложение, ну к примеру… Из «Ньюкасла». А я ранее сказал, что всю жизнь хочу быть тут, будет как-то некрасиво. Понятно, что я приму это предложение, — приводит слова Сильянова «Матч ТВ».