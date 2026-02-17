Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Сильянов допустил, что проведёт всю карьеру в «Локомотиве»

Александр Сильянов допустил, что проведёт всю карьеру в «Локомотиве»
Комментарии

Крайний защитник «Локомотива» Александр Сильянов допустил, что проведёт всю карьеру в московском клубе. С 2022 по 2023 год Сильянов выступал за «Ростов» на правах аренды.

— Тебе исполнилось 25 лет. Какой видишь свою карьеру дальше?
— После того как у меня всё было хорошо в «Локомотиве», а на следующий день я уехал в «Ростов», уже ничего не загадываю. Случиться может всё что угодно.

— Как будто уже идеальный возраст, чтобы ехать на повышение?
— Такой цели нет. Не гонюсь за тем, чтобы уехать. Для меня идеально было бы продолжить стабильно играть за «Локомотив» и показывать хорошую игру.

— Допускаешь, что всю карьеру проведёшь в «Локомотиве»?
— Да. Всё возможно. Но говорить, что всю жизнь хотел бы провести в «Локомотиве», не буду. Если мне завтра придёт предложение, ну к примеру… Из «Ньюкасла». А я ранее сказал, что всю жизнь хочу быть тут, будет как-то некрасиво. Понятно, что я приму это предложение, — приводит слова Сильянова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Шнякин — о переходе Рейса в ЦСКА: армейцы практически выкрутили руки «Спортингу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android