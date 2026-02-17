Спортивный директор «Балтики»: Рядно себя хорошо зарекомендовал, это нас подкупило

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал переход защитника Михаила Рядно. В понедельник «Балтика» объявила о переходе игрока из ЦСКА. Контракт с 20-летним защитником рассчитан до 31 декабря 2029 года.

— Трудно ли было договориться с ЦСКА по Рядно?

— В целом нет. У нас и ЦСКА была конструктивная позиция, оба клуба хотели договориться, поэтому переговоры прошли достаточно быстро. Мы изначально хотели совершить именно трансфер. У нас была задача посмотреть на Михаила, понять, насколько он конкурентоспособен, и уже потом принимать решение по переходу.

— Какие ожидания у вас от Михаила? Что стало ключевым фактором в вопросе его приобретения?

— Он молодой футболист, поэтому сейчас будет задача оценить его конкурентоспособность именно с нашими игроками стартового состава. Если да, тогда Михаил будет получать много игровых минут и, соответственно, начнёт стремительно прогрессировать. Если же нет, тогда придётся кропотливо работать, слушать тренерские подсказки, установки и методично делать себя лучше. Два таких трека мы будем отслеживать, и, надеюсь, всё пойдёт по первому сценарию.

Что стало ключевым фактором? На просмотре Рядно себя хорошо зарекомендовал, на фоне других ребят выглядел достаточно хорошо, плюс в коллективе быстро адаптировался — он коммуникабельный и профессиональный футболист. В целом это нас и подкупило. Плюс он молодой, перспективный, с левой ногой, достаточно востребованная позиция. По типажу он подходит, поэтому всё сложилось удачно.

— У ЦСКА будет приоритетное право на Михаила в будущем?

— Нет, у ЦСКА будет только процент с будущей продажи Михаила, — приводит слова Маргаряна «Матч ТВ».