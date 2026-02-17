Бразильский игрок «Ростова» Роналдо: спад Неймара — не из-за лени

Нападающий «Ростова» Роналдо объяснил, почему его знаменитый соотечественник Неймар резко регрессировал. Сейчас экс-вингер «Барселоны» и «ПСЖ» выступает за «Сантос».

— Главная звезда Бразилии последних 15 лет — Неймар — вернулся на родину. Согласен, что он растерял свою карьеру?

— Он лучший игрок Бразилии за последние лет 20, но получил очень много травм. Не было бы их, он до сих пор бы играл на прежнем уровне. Травмы — главна причина его спада.

— Не лень?

— Я так не думаю. У него набралось где-то шесть-семь серьёзных травм за всё время, поэтому так получилось, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.