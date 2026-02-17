Нападающий «Ростова» Роналдо: бывает тоска по родине, но летом Ростов напоминает Бразилию

Нападающий «Ростова» Роналдо признался, что иногда тоскует по родине.

— Насколько я вижу, для бразильцев очень важна компания друзей. Но в «Ростове» ты один. Трудно?

— Да, но в команде есть испаноязычные люди. Мой очень хороший друг — испанец физиотерапевт Рауль.

— Бывает тоска по родине?

— Немного. Но летом Ростов напоминает Бразилию — светит солнце, жаркая погода, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

25-летний бразильский правый вингер Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за жёлто-синих во всех турнирах, два забитых гола и два результативных паса.