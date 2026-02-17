«Вечная память красно-белой легенде». «Спартак» — о Николае Старостине

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала сообщение в честь Николая Старостина, который ушёл из жизни ровно 30 лет назад. Старостин — один из первых руководителей спортивного общества «Спартак». Вместе со своими братьями — Александром, Андреем и Петром — стоял у истоков создания «Спартака».

«30 лет без Николая Петровича Старостина…Основатель «Спартака», придумавший команде название и эмблему, ушёл из жизни 17 февраля 1996 года. Именно он заложил идеологические принципы клуба, которые актуальны по сей день.

Никогда не забудем его бесценный вклад в историю «Спартака»! Вечная память красно-белой легенде», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».