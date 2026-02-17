«Акрон» объявил о трансфере Бакаева в «Родину»

Тольяттинский «Акрон» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева в московскую «Родину».

«Благодарим Солтмурада за вклад в результаты команды, профессиональное отношение к делу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба тольяттинского клуба.

Напомним, Солтмурад Бакаев перешёл в «Акрон» перед дебютом красно-чёрных в Мир Российской Премьер-Лиге в 2024 году. Именно он вошёл в историю клуба как автор первого забитого мяча тольяттинцев на уровне РПЛ. За полтора сезона Солтмурад принял участие в 48 матчах за «Акрон» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.