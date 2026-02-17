Скидки
В «Акроне» прокомментировали расставание с Бакаевым

В «Акроне» прокомментировали расставание с Бакаевым
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал уход из команды Солтмурада Бакаева — полузащитник перешёл в «Родину».

«Впервые увидел столь одарённого с точки зрения трудолюбия футболиста. Солтмурад дал нам очень много полезного за счёт своей колоссальной самоотдачи на футбольном поле и помог «Акрону» на новом этапе развития. В определённый момент, когда клуб перестаёт приносить пользу игроку, а игрок — клубу, самое правильное решение — каждому двигаться своей дорогой. Мы поблагодарили друг друга за работу», — цитирует Тедеева телеграм-канал «Акрона».

Напомним, Солтмурад Бакаев перешёл в «Акрон» перед дебютом красно-чёрных в Мир Российской Премьер-Лиге в 2024 году. Именно он вошёл в историю клуба как автор первого забитого мяча тольяттинцев на уровне РПЛ. За полтора сезона Солтмурад принял участие в 48 матчах за «Акрон» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Комментарии
