Агент Козлова: переход Данилы в ЦСКА оказался достаточно спонтанным

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Данилы Козлова, высказался о переходе хавбека в московский клуб из «Краснодара».

«Всё замечательно. Данила на позитиве, максимально вовлечён в рабочий процесс и абсолютно доволен своим переходом. Он с оптимизмом смотрит в будущее. Переход в ЦСКА оказался достаточно спонтанным. Не скажу, что мы были долго в переговорном процессе. Предпосылки к данному переходу существовали, но переговорный процесс провели достаточно оперативно. Все стороны быстро приняли решение о целесообразности данного перехода, поэтому реализовали всё достаточно оперативно.

Что касается целей данного трансфера, вы сами видели, что Данила в «Краснодаре» в основном получал игровое время в Кубке России, и получал его много. Все матчи он проводил результативно и ярко, поэтому рассчитывал на большее время в РПЛ. Когда мы поняли, что данное время он в должной мере не получает, появилась мысль о смене клуба, нужно было внести корректировки в карьеру игрока, чтобы не наступила стагнация. Выбор был сделан в пользу ЦСКА. Спасибо им за интерес и конструктивный переговорный процесс. Это точно принесёт свои плоды. Думаю, Данила очень органично впишется в молодую команду с русским костяком», — сказал Голяна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.