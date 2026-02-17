Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Урал» объявил о трансфере нападающего сборной Беларуси

«Урал» объявил о трансфере нападающего сборной Беларуси
Комментарии

Пресс-служба «Урала» объявила о переходе нападающего Егора Богомольского из азербайджанского клуба «Зиря». Форвард будет выступать за «шмелей» до конца текущего сезона на правах аренды.

«Егор родился 3 июня 2000 года в Минске. В апреле 2019-го дебютировал за основную команду минского «Динамо» в дерби с «Торпедо», позднее играл за «Динамо-Брест», «Рух», «Минск», «Нефтчи». Первую часть текущего сезона нападающий провёл в «Зире».

У нашего новичка есть опыт игр за национальную сборную — в составе команды Беларуси он провёл шесть матчей», — сказано в сообщении пресс-службы «Урала», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Черчесов высказался об увольнении из «Урала» своего многолетнего ассистента Ромащенко
