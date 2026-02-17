«Первый раз такое». Орлов высказал опасение по «Зениту»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал опасение по «Зениту» в преддверии возобновления сезона Мир РПЛ. Эксперт отметил, что у сине-бело-голубых впервые за 10 дней до рестарта чемпионата не наигран состав.

«10 дней осталось до матча «Зенит» — «Балтика»! Футбол уже рядом, ребята. А у нас ещё не наигран состав, в «Зените»… Вот что делать, а? Первый раз вот такое зимой.

На Дурана большие надежды, яркий и талантливый футболист. Но как он приживётся, притрётся, какая адаптация произойдёт у него в клубе… Но уже начал тренироваться. Во всяком случае улыбается, говорит хорошие слова», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.