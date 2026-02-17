Скидки
Главная Футбол Новости

Ларин: в «Локомотиве» Пруцев получает практику, которой не было и не будет в «Спартаке»

Комментарии

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о полузащитнике «Локомотива» Даниле Пруцеве. Напомним, Пруцев выступает за железнодорожников на правах аренды из «Спартака». Ранее Metaratings сообщал, что красно-белые хотели бы сохранить полузащитника по завершении текущего сезона.

«Пруцеву лучше остаться в «Локомотиве». Там он заслужил место в составе и получает игровую практику, которой не было в «Спартаке» на протяжении многих лет. И я сомневаюсь, что там она у него появится — в «Локомотиве» шансов играть больше», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

