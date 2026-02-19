Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 19 февраля

Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги Европы по футболу 2025/2026 на 19 февраля

Комментарии

Сегодня, 19 февраля, состоятся восемь первых матчей раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Права на трансляцию матчей Лиги Европы в России принадлежат Okko.

Расписание матчей Лиги Европы 19 февраля (время московское):

20:45. «Динамо» Загреб – «Генк»;
20:45. «Бранн» – «Болонья»;
20:45. ПАОК – «Сельта»;
20:45. «Фенербахче» – «Ноттингем Форест»;
23:00. «Лудогорец» – «Ференцварош»;
23:00. «Селтик» – «Штутгарт»;
23:00. «Лилль» – «Црвена Звезда»;
23:00. «Панатинаикос» – «Виктория Пльзень».

Ответные матчи состоятся 26 февраля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

