«Матч века!» Орлов — о встрече «Зенита» и «Спартака»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о матче петербургского «Зенита» и московского «Спартака», который состоится 14 марта в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эксперт назвал это противостояние «матчем века».

«8 марта у «Зенита» в календаре стоит «Оренбург», ну а потом… Матч века! «Зенит» — «Спартак», 14 марта. Матч «Зенита» и «Спартака» — это всегда матч века. Интрига!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.