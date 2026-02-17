«Матч века!» Орлов — о встрече «Зенита» и «Спартака»
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о матче петербургского «Зенита» и московского «Спартака», который состоится 14 марта в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эксперт назвал это противостояние «матчем века».
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«8 марта у «Зенита» в календаре стоит «Оренбург», ну а потом… Матч века! «Зенит» — «Спартак», 14 марта. Матч «Зенита» и «Спартака» — это всегда матч века. Интрига!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.
