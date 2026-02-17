Скидки
Футбол

Игрок «Ростова» Роналдо оценил перспективы новичка «Зенита» Джона Джона в РПЛ

Игрок «Ростова» Роналдо оценил перспективы новичка «Зенита» Джона Джона в РПЛ
Комментарии

Нападающий «Ростова» Роналдо высказался о своём соотечественнике — бразильском новичке «Зенита» Джоне Джоне. Санкт-петербургский клуб объявил о трансфере атакующего полузащитника из клуба «Ред Булл Брагантино» 28 января.

— Сейчас в «Зенит» приехал Джон Джон. Говорят, очень талантливый парень. Знаешь его?
— Да, видел много матчей Джона Джона в Бразилии, играл там за неплохую команду. Он молодой и очень хороший игрок. В «Зените» вокруг него будет много звёзд, талантливых футболистов. Посмотрим, как у него получится, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

