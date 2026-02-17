Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Форвард «Галатасарая» Йылмаз: мы готовы на 100%, наша цель — победить «Ювентус»

Комментарии

Нападающий турецкого «Галатасарая» Барыш Алпер Йылмаз поделился ожиданиями перед стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом». Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
«Этот матч очень важен и для нашей страны, и для нашего клуба. Мы готовы на все 100%. Если нам удастся реализовать план тренера, мы подарим болельщикам отличное зрелище. Наша цель — уйти с поля с победой. Постараемся не допустить ошибок и уйти с поля с победой. У игроков будет хорошая возможность показать себя. Надеюсь, у меня получится хорошо сыграть», — приводит слова Йылмаза официальный сайт УЕФА.

Второй стыковой матч Лиги чемпионов между клубами «Ювентус» и «Галатасарай» состоится 25 февраля в Турине.

