Форвард «Галатасарая» Йылмаз: мы готовы на 100%, наша цель — победить «Ювентус»

Нападающий турецкого «Галатасарая» Барыш Алпер Йылмаз поделился ожиданиями перед стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом». Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

«Этот матч очень важен и для нашей страны, и для нашего клуба. Мы готовы на все 100%. Если нам удастся реализовать план тренера, мы подарим болельщикам отличное зрелище. Наша цель — уйти с поля с победой. Постараемся не допустить ошибок и уйти с поля с победой. У игроков будет хорошая возможность показать себя. Надеюсь, у меня получится хорошо сыграть», — приводит слова Йылмаза официальный сайт УЕФА.

Второй стыковой матч Лиги чемпионов между клубами «Ювентус» и «Галатасарай» состоится 25 февраля в Турине.