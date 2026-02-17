Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Капитан «Оренбурга» Квеквескири призвал контролировать товарищеские матчи

Капитан «Оренбурга» Квеквескири призвал контролировать товарищеские матчи
Комментарии

Капитан «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказал мнение о необходимости контроля над товарищескими матчами в российском футболе. Он считает, что руководители футбольных организаций должны принимать меры и наказывать футболистов в случае конфликтных ситуаций на таких играх.

Недавний пример произошёл 9 февраля в Турции, когда товарищеский матч между «Крыльями Советов» и «КАМАЗом» был досрочно завершён после первого тайма. Защитник самарцев Николай Рассказов ударил форварда челнинцев Ацамаза Ревазова головой в лицо, что привело к потасовке с участием игроков и персонала обеих команд. Рассказов был удалён с поля.

«Об этом нужно задуматься вышестоящим людям, занимающимся футболом. Товарищеские матчи тоже нужно контролировать и как‑то наказывать во внутреннем чемпионате. Потому что ты можешь приехать на сборы, чтобы готовиться к чемпионату, а какому‑то нехорошему человеку захочется нанести тебе ущерб или травмировать. И он поедет спокойно домой, а ты отправишься в больницу. Нужно как‑то в этом плане футболистов обезопасить», — сказал Квеквескири в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Комментарии
