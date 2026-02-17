Агент Вахании раскрыл срок контракта игрока с «Краснодаром»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы футболиста Ильи Вахании, раскрыл срок контракта игрока с «Краснодаром». Напомним, к «быкам» Вахания присоединится летом.

«Илья подписал контракт с «Краснодаром». До лета он останется игроком «Ростова», поможет команде в весенней части чемпионата. С лета станет полноценным игроком «Краснодара». Контракт заключён на четыре года», — сказал Голяна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В первой половине текущего сезона 25-летний футболист принял участие во всех 18 матчах жёлто-синих в Мир Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Ещё один мяч Вахания забил в Фонбет Кубке России, где провёл четыре игры.