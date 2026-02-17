Генич объяснил, почему «Краснодар» отпустил Данилу Козлова в ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему «Краснодар» отпустил полузащитника Данилу Козлова в ЦСКА, и заявил, что «быки» хотели сохранить хавбека.

«Это история чисто такая краснодарская. Его клуб приобрёл, потому что так хотелось владельцу и руководителю, а теперь понимают, что он особо не вписывается — там не прогрессирует, здесь не создаёт конкуренцию. И [клуб] считает, что, наверное, его надо отдать, чтобы взять другую русскую позицию, при лимите закрывающую проблемную для «Краснодара» зону.

И получается, что Козлов здесь такая разменная монета. Но! Все вокруг — и Мурад Олегович, и тренерский штаб, и окружение — они очень хотели, чтобы Козлов остался», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».