Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Роналдо: Талалаев может говорить всё, но в РПЛ уже больше 20 бразильцев — они помогают

Роналдо: Талалаев может говорить всё, но в РПЛ уже больше 20 бразильцев — они помогают
Комментарии

Нападающий «Ростова» Роналдо отреагировал на резонансные слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в адрес бразильцев.

— Как-то раз тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, что не позвал бы к себе в команду бразильцев, потому что они ленивые. Что бы ты мог на это ответить?
— Он может говорить то, что хочет, у него есть опыт. Но почти в любой команде в РПЛ есть бразильцы, во всей лиге их уже больше 20. Значит, они помогают, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

25-летний бразильский правый вингер Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за жёлто-синих во всех турнирах, два забитых гола и два результативных паса.

«Это имя мне дал родной брат. Он погиб молодым». Жизнь ростовского Роналдо в России
Эксклюзив
«Это имя мне дал родной брат. Он погиб молодым». Жизнь ростовского Роналдо в России
Комментарии
