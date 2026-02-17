Тренер «Аталанты» Палладино: очень рад и заряжен на игру с «Боруссией»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Раффаэле Палладино поделился ожиданиями перед стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «Дортмунд» (Германия).

«Этот вид спорта и эта работа дарят невероятные эмоции. Два дня я нахожусь под адреналином, готовясь к этому матчу. Парни тоже не могут дождаться выхода на поле. Я очень рад и заряжен на игру, мы все должны получить от этого удовольствие.

Болельщики — это, без сомнения, лучшая часть футбола. Когда они против тебя, это всегда зрелище и благо для футбола. Мы будем играть на прекрасном стадионе. Знаем, что Лига чемпионов даёт нам невероятную дополнительную мотивацию, и мы покажем отличную игру против великой команды», — приводит слова Палладино официальный сайт УЕФА.

Второй стыковой матч Лиги чемпионов между клубами «Аталанта» и «Боруссия» состоится 25 февраля в Бергамо (Италия).