Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Тренер «Аталанты» Палладино: очень рад и заряжен на игру с «Боруссией»

Комментарии

Главный тренер итальянской «Аталанты» Раффаэле Палладино поделился ожиданиями перед стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «Дортмунд» (Германия).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот вид спорта и эта работа дарят невероятные эмоции. Два дня я нахожусь под адреналином, готовясь к этому матчу. Парни тоже не могут дождаться выхода на поле. Я очень рад и заряжен на игру, мы все должны получить от этого удовольствие.

Болельщики — это, без сомнения, лучшая часть футбола. Когда они против тебя, это всегда зрелище и благо для футбола. Мы будем играть на прекрасном стадионе. Знаем, что Лига чемпионов даёт нам невероятную дополнительную мотивацию, и мы покажем отличную игру против великой команды», — приводит слова Палладино официальный сайт УЕФА.

Второй стыковой матч Лиги чемпионов между клубами «Аталанта» и «Боруссия» состоится 25 февраля в Бергамо (Италия).

Комментарии
