Футбол

Орлов обозначил компонент, без которого «Зенит» не сможет стать чемпионом

Орлов обозначил компонент, без которого «Зенит» не сможет стать чемпионом
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов обозначил компонент, без которого «Зенит» не сможет стать чемпионом — это командная игра.

— Последние 2,5 года «Зенит» критикуют за отсутствие внятной командной игры. Может ли стать «Зенит» чемпионом, если будут только индивидуальные действия, а не командная игра, которую мы все хотим?
— Не сможет «Зенит» стать чемпионом, если не будет командной игры. Поэтому всё надо сделать Сергею Семаку, его штабу и футболистам, чтобы была именно командная игра. Чтобы была такая мотивация у игроков, что они смогли бы превзойти в страсти и в борьбе за матч соперников. Предстоит очень сильно потрудиться, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

