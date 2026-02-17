Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов обозначил компонент, без которого «Зенит» не сможет стать чемпионом — это командная игра.

— Последние 2,5 года «Зенит» критикуют за отсутствие внятной командной игры. Может ли стать «Зенит» чемпионом, если будут только индивидуальные действия, а не командная игра, которую мы все хотим?

— Не сможет «Зенит» стать чемпионом, если не будет командной игры. Поэтому всё надо сделать Сергею Семаку, его штабу и футболистам, чтобы была именно командная игра. Чтобы была такая мотивация у игроков, что они смогли бы превзойти в страсти и в борьбе за матч соперников. Предстоит очень сильно потрудиться, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.