Защитник «Зенита» Дивеев считает, что мог бы выступать в Серии А

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев в беседе с экс-игроками команды Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым высказался на тему возможного перехода в европейский клуб. Дивеев перебрался в «Зенит» из ЦСКА в январе текущего года.

Аршавин: Слышал ли ты о том, что «Арсенал» тобой интересуется?

Дивеев: Я это слышал, как и все. Все писали, что мной интересуются, но каких-то разговоров… Правда это или неправда, было это или не было, я не знаю.

Аршавин: А сам ты считаешь, что готов для перехода в европейский клуб? Я не беру шлакобетонные, а в нормальный европейский клуб.

Дивеев: Ну, думаю, в итальянский. В итальянскую лигу то есть. Думаю, да.

Аршавин: Но не в какой-нибудь «Торино»?

Дивеев: Нет.

Аршавин: Не интересно? А если взять «Милан», «Наполи» и так далее?

Дивеев: Если в «Милане» играет Павлович, то я думаю…

Аршавин: А он тебе не нравится?

Дивеев: Я с ним играл в молодёжной сборной. Я помню, когда нам Галактионов сказал: «Атакуем через этого защитника». Да, он работоспособный, мощный, но просто с мячом он, как я знаю, не так уж [хорош], — сказал Дивеев в подкасте на YouTube-канале «Зенита».

Новости. Футбол
