Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Орлов считает, что «Зенит» может уменьшить штраф Вендела в случае хорошей игры

Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» может уменьшить штраф полузащитника Вендела за опоздание на зимние сборы в случае хорошей игры бразильца. Напомним, игрок умышленно явился на зимние сборы «Зенита» на неделю позже, это уже не первый подобный проступок. Клуб оштрафовал Вендела на € 700 тыс.

«Вендел в матче с ЦСКА показал, что может играть до конца и быстро бегать. Но у него всё-таки большой штраф. Но, я думаю, штраф не сразу высчитывают, а ожидают. И если он проявит себя в весенних матчах, я думаю, штраф останется, но на один ноль уменьшится. Поощрения никто не отменял. Если человек заслужил — будут послабления [наказания]», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

Комментарии
