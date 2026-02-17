«Атлетико» предложит Симеоне продление контракта, если будут выиграны трофеи в сезоне

Если тренер Диего Симеоне выиграет Кубок Испании или любой другой трофей, мадридский «Атлетико» предложит ему продление контракта, от которого он не сможет отказаться. В данный момент срок действия текущего контракта истекает летом 2027 года. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

В клубе считают, что с новыми подписаниями, сделанными в этом сезоне, у Симеоне есть реальная возможность создать команду, способную бороться за победу в Лиге чемпионов УЕФА в течение ближайших одного-двух лет.

12 февраля «Атлетико» выиграл первый матч 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной» со счётом 4:0. Общий этап Лиги чемпионов «Атлетико» завершил на 14-й строчке и сыграет стыковые матчи с «Брюгге» за проход в следующий раунд турнира.