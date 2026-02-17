Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» предложит Симеоне продление контракта, если будут выиграны трофеи в сезоне

«Атлетико» предложит Симеоне продление контракта, если будут выиграны трофеи в сезоне
Комментарии

Если тренер Диего Симеоне выиграет Кубок Испании или любой другой трофей, мадридский «Атлетико» предложит ему продление контракта, от которого он не сможет отказаться. В данный момент срок действия текущего контракта истекает летом 2027 года. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

В клубе считают, что с новыми подписаниями, сделанными в этом сезоне, у Симеоне есть реальная возможность создать команду, способную бороться за победу в Лиге чемпионов УЕФА в течение ближайших одного-двух лет.

12 февраля «Атлетико» выиграл первый матч 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной» со счётом 4:0. Общий этап Лиги чемпионов «Атлетико» завершил на 14-й строчке и сыграет стыковые матчи с «Брюгге» за проход в следующий раунд турнира.

Материалы по теме
«Брюгге» — «Атлетико». Симеоне не повторит ошибок «Барселоны»
«Брюгге» — «Атлетико». Симеоне не повторит ошибок «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android