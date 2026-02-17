Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Роналдо охарактеризовал Валерия Карпина тремя качествами

Игрок «Ростова» Роналдо охарактеризовал Валерия Карпина тремя качествами
Комментарии

Нападающий «Ростова» Роналдо описал бывшего тренера южного клуба Валерия Карпина тремя характеристиками. Специалист покинул тренерский мостик ростовчан по ходу минувшего сезона. Сейчас он возглавляет сборную России.

— Опиши Валерия Карпина тремя характеристиками.
— Пример для подражания, очень умный и скромный, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

25-летний бразильский правый вингер Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за жёлто-синих во всех турнирах, два забитых гола и два результативных паса.

Материалы по теме
«Это имя мне дал родной брат. Он погиб молодым». Жизнь ростовского Роналдо в России
Эксклюзив
«Это имя мне дал родной брат. Он погиб молодым». Жизнь ростовского Роналдо в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android