Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Константин Генич объяснил, зачем «Краснодару» Илья Вахания

Константин Генич объяснил, зачем «Краснодару» Илья Вахания
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о трансферной политике «Краснодара» в связи с ужесточением лимита на легионеров в Мир РПЛ. Сегодня, 17 февраля, «быки» объявили о переходе защитника Ильи Вахании из «Ростова». К «Краснодару» футболист присоединится летом.

— Вы поддерживаете инсайд, что Козлов — это разменная монета между Ваханией и «Краснодаром»?
— Ну так и есть. По большому счёту это некрасиво сформулировано, но… Надвигается новый лимит, команды должны быть к этому готовы.

И если проанализировать состав «Краснодара», куда им можно было бы втиснуть игрока с российским паспортом? Это позиция крайнего защитника, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

